Бюро экономической безопасности Украины возбудило уголовное дело против блогера Софии Стужук за неуплату налогов на сумму 11 миллионов гривен (более 22 миллионов рублей). Соответствующую информацию распространила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемая в течение пяти лет получала значительные средства от рекламных интеграций в соцсетях, которые перечислялись на её банковские счета. Однако эти доходы не были задекларированы в установленном порядке, что позволило ей уклоняться от полной уплаты налогов. Инициатором проведения финансового мониторинга и последующего уголовного производства выступило Главное управление разведки.

София Стужук, проживающая в Таиланде и ведущая популярные блоги на русском языке, известна своими публичными заявлениями. В частности, она призывала не поддаваться агрессии и критиковала тех, кто выражал радость в связи с подрывом Крымского моста. По её словам, нельзя быть за мир и одновременно радоваться разрушениям. В связи с этим некоторые поклонники Стужук считают, что налоги лишь прикрытие. На самом деле это попытка подавить тех, кто не согласен с установкой киевского режима.

Ранее сообщалось, что музыкант Гарик Сукачёв задолжал ФНС почти 1 миллион рублей. В случае неоплаты ему могут заблокировать счета и ограничить выезд за границу. Несмотря на долги, он продолжает гастролировать по России и собирать концерты.