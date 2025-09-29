Стример «Бог Кузя» собирается прилететь в Калугу, чтобы «предотвратить Армагеддон»

Блогер под псевдонимом «Бог Кузя» объявил о своем намерении прилететь из Канады в Калугу для раскопок таинственного сундука, который, по его словам, способен предотвратить «Армагедон». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Необычному стримеру, чьё полное имя — Андрей Кузнецов, 64 года. В прошлом он провёл десять лет за решёткой, а теперь уже давно проживает в Канаде. Недавно он принял псевдоним, отсылающий к известному сектанту, — «Бог Кузя». В своих прямых эфирах Кузнецов активно распространяет эксцентричные идеи. Он утверждает, что в центральном парке Калуги скрыт артефакт, имеющий глобальное значение. По его словам, этот предмет необходимо извлечь до 20 декабря, иначе мир ожидает неизбежная катастрофа. Чтобы взять под контроль место предполагаемых раскопок, он призвал своих российских последователей занять территорию сквера.

При этом городские власти Калуги никак не комментируют заявления стримера. На интересующем его участке уже запланированы совсем другие работы, а именно установка памятника в виде танка Т-80.

