29 сентября, 18:08

Соучастника экс-замглавы Минэнерго Мочальникова приговорили к 7 годам колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Мещанский суд Москвы вынес приговор Андрею Моисеенкову, бывшему руководителю ФГБУ «ГУРШ», назначив ему 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он является фигурантом дела, расследуемого в отношении экс-заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова.

«Признать Моисеенкова виновным, назначить ему наказание в виде 7 лет в колонии строгого режима», — огласила решение судья.

До этого Моисеенков полностью признал свою вину и попросил рассмотреть производство в особом порядке.

Появилось видео обысков у замглавы Минэнерго из-за распила казённых средств для угольных шахт
Появилось видео обысков у замглавы Минэнерго из-за распила казённых средств для угольных шахт

Напомним, бывший замминистра энергетики России Сергей Мочальников приговорён к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело было возбуждено в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на реструктуризацию угольной отрасли. Впоследствии премьер-министр Михаил Мишустин удовлетворил его просьбу об отставке.



Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минэнерго РФ
  • Коррупция
  • Криминал
