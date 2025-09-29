Соучастника экс-замглавы Минэнерго Мочальникова приговорили к 7 годам колонии

Мещанский суд Москвы вынес приговор Андрею Моисеенкову, бывшему руководителю ФГБУ «ГУРШ», назначив ему 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он является фигурантом дела, расследуемого в отношении экс-заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова.

«Признать Моисеенкова виновным, назначить ему наказание в виде 7 лет в колонии строгого режима», — огласила решение судья.

До этого Моисеенков полностью признал свою вину и попросил рассмотреть производство в особом порядке.

Напомним, бывший замминистра энергетики России Сергей Мочальников приговорён к полутора годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело было возбуждено в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на реструктуризацию угольной отрасли. Впоследствии премьер-министр Михаил Мишустин удовлетворил его просьбу об отставке.