Российский военкор Александр Сладков, работавший в Соединённых Штатах, рассказал о специфических особенностях американской армии. Своими наблюдениями он поделился во время интервью актёру Вячеславу Манучарову, опубликованному на Rutube.

Сладков отметил, что в США он проживал в военных училищах и центрах подготовки резервистов. По его словам, новобранцев в американских Вооружённых силах «ломают об колено», настраивая на дальнейшую службу.

«Все постепенно: изучение символов, изучение песен про армию. Одновременно изучение запретных предметов, которые нельзя. Например, [нельзя иметь] фотографии родственников. Приравнивается к порнографии», — рассказал военный корреспондент.

Как подчеркнул Сладков, военнослужащих армии США пытаются пробудить инстинкты, необходимые для службы и участия в боевых действиях. Качества, мешающие службе, напротив, стремятся заглушить.

«Самолюбие, ощущение своего какого-то особого статуса. В армии ты такой не нужен как рядовой», — заключил военкор.

Также ранее Александр Сладков призвал не относиться пренебрежительно к Финляндии, напомнив, что эта страна, несмотря на скромные размеры, демонстрирует агрессивную риторику и настроена враждебно к России. Военкор выразил мнение, что Хельсинки может использовать любой повод, чтобы попытаться навредить Москве.