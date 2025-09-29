Конфуз в прямом эфире: Шеф Пентагона ударил себя скейтбордом между ног во время трюка

Шеф Пентагона Пит Хегсет попал в очень неловкую и болезненную ситуацию в прямом эфире телеканала Fox News. Во время съёмок передачи Fox & Friends Weekend он попытался выполнить трюк со скейтбордом, но получил удар достой в область паха.

Хегсет хотел исполнить трюк со скейтом, но получил удар доской в пах. Видео © Fox News

В рамках сюжета, посвящённого академии скейтбординга, Хегсет вместе с ведущими решил попробовать себя в роли скейтбордиста под руководством профессионального инструктора. Однако попытка выполнить трюк оказалась неудачной.

Сразу после того, как министр войны США встал на скейтборд, он утратил равновесие. Пытаясь сойти с доски, он случайно наступил на её край, что привело к резкому взлету доски и удару прямо в пах Хегсета. Шеф Пентагона не смог сдержать боль и согнулся, вызвав шок смех у окружающих.

Некоторые американские паблики пишут, что видео оказалось старым.

Ранее стало известно, что Пит Хегсет в частном порядке обсуждал возможность уйти с должности главы Пентагона, чтобы баллотироваться на пост губернатора Теннесси в следующем году. Окончательного решения пока нет, однако этот вопрос активно обсуждается в окружении министра войны США.