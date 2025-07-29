«Продолжай бороться, ты убийца»: Трамп необычно поддержал шефа Пентагона Хегсета

Президент США Дональд Трамп поддержал министра обороны Пита Хегсета после серии скандалов и появления компромата в американских СМИ. При этом глава Белого дома назвал руководителя Пентагона убийцей, сообщает издание Politico.

«Продолжай бороться — мне нравится, что ты делаешь. Во что бы то ни стало. Ты убийца», — заявил Хегсету Трамп.

Как говорится в статье, Белый дом продолжает поддерживать Хегсета из-за вложенного в его продвижение политического капитала. Для отставки шефа Пентагона нужно намного больше компрометирующих фактов, чем имеется сейчас.

В то же время окружение Трампа высоко оценивает успех операции Midnight Hammer в июне, направленной на уничтожение иранских ядерных объектов. Особое уважение Хегсет получил за укрепление духа армии США и за продвижение системы ПРО «Золотой купол», которую поддерживает сам президент.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников Пентагона планируют опубликовать письмо с призывом к отставке министра обороны Пита Хегсета. По словам одного из чиновников, «пусть американская общественность узнает, что этот парень не имеет понятия, что он делает». В петиции выражена серьёзная обеспокоенность «политизированными решениями» Хегсета, а также «низким моральным духом и атмосферой паранойи» в министерстве.