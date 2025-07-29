«Продолжай бороться, ты убийца»: Трамп необычно поддержал шефа Пентагона Хегсета
Politico: Трамп поддержал шефа Пентагона Хегсета словами Ты убийца
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Президент США Дональд Трамп поддержал министра обороны Пита Хегсета после серии скандалов и появления компромата в американских СМИ. При этом глава Белого дома назвал руководителя Пентагона убийцей, сообщает издание Politico.
«Продолжай бороться — мне нравится, что ты делаешь. Во что бы то ни стало. Ты убийца», — заявил Хегсету Трамп.
Как говорится в статье, Белый дом продолжает поддерживать Хегсета из-за вложенного в его продвижение политического капитала. Для отставки шефа Пентагона нужно намного больше компрометирующих фактов, чем имеется сейчас.
В то же время окружение Трампа высоко оценивает успех операции Midnight Hammer в июне, направленной на уничтожение иранских ядерных объектов. Особое уважение Хегсет получил за укрепление духа армии США и за продвижение системы ПРО «Золотой купол», которую поддерживает сам президент.
Ранее сообщалось, что несколько сотрудников Пентагона планируют опубликовать письмо с призывом к отставке министра обороны Пита Хегсета. По словам одного из чиновников, «пусть американская общественность узнает, что этот парень не имеет понятия, что он делает». В петиции выражена серьёзная обеспокоенность «политизированными решениями» Хегсета, а также «низким моральным духом и атмосферой паранойи» в министерстве.
Хегсет оказался в центре скандала через два месяца после назначения на пост главы Минобороны США. В марте главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно попал в чат Signal, где обсуждалась военная операция против хуситов. Журналист пояснил, что его добавил в переписку советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Среди участников чата были Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие представители американского правительства. Уолтц признал свою ответственность за инцидент, но отметил, что не знаком с Голдбергом. В мае появилась информация о том, что советник покинул свою должность. Позже он был назначен постпредом США при ООН. В апреле The New York Times опубликовала материал, согласно которому Хегсет переслал детали операции против хуситов в другой чат Signal. Среди участников были его жена, брат и два чиновника, ранее отстранённых из-за утечек информации. NBC News уточнил, что министр отправил данные в личный чат, хотя его помощник предупреждал о рисках передачи секретных сведений через незащищённые каналы.