«Продолжай бороться, ты убийца»: Трамп необычно поддержал шефа Пентагона Хегсета

Хегсет оказался в центре скандала через два месяца после назначения на пост главы Минобороны США. В марте главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что случайно попал в чат Signal, где обсуждалась военная операция против хуситов. Журналист пояснил, что его добавил в переписку советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц. Среди участников чата были Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и другие представители американского правительства. Уолтц признал свою ответственность за инцидент, но отметил, что не знаком с Голдбергом. В мае появилась информация о том, что советник покинул свою должность. Позже он был назначен постпредом США при ООН. В апреле The New York Times опубликовала материал, согласно которому Хегсет переслал детали операции против хуситов в другой чат Signal. Среди участников были его жена, брат и два чиновника, ранее отстранённых из-за утечек информации. NBC News уточнил, что министр отправил данные в личный чат, хотя его помощник предупреждал о рисках передачи секретных сведений через незащищённые каналы.