Власти Украины установили новое требование для граждан — при виде траурных кортежей с телами погибших бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) необходимо опускаться на колени. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Причина ужесточения правил связана с тем, что жители всё реже проявляют внимание к церемониям прощания. Многие отказываются прерывать занятия во время объявленной «минуты молчания» и продолжают вести себя так, будто ничего не происходит.

Утверждается, что нарушителей штрафуют и обязывают приносить публичные извинения в полицейских отделениях.

А ранее в антифашистском сопротивлении заявили, что ВСУ сжигают тела погибших бойцов Украины на свалках, чтобы не выплачивать компенсации родственникам. Отмечается, что если останки находятся на открытой местности, военных объявляют пропавшими без вести, а в таком случае выплаты не положены. С погибшими в тыловой зоне, умершими от ранений или ударов беспилотников, дело обстоит сложнее: тела уничтожают так, чтобы их нельзя было идентифицировать.