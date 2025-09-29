Интервидение
Регион
29 сентября, 20:04

На Украине людей принуждают становиться на колени при прохождении траурных кортежей

ТАСС: Украинцев обязали становиться на колени перед траурными кортежами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Власти Украины установили новое требование для граждан — при виде траурных кортежей с телами погибших бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) необходимо опускаться на колени. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Причина ужесточения правил связана с тем, что жители всё реже проявляют внимание к церемониям прощания. Многие отказываются прерывать занятия во время объявленной «минуты молчания» и продолжают вести себя так, будто ничего не происходит.

Утверждается, что нарушителей штрафуют и обязывают приносить публичные извинения в полицейских отделениях.

Насилие и унижение: Женщины в рядах ВСУ всё чаще жалуются на домогательства сослуживцев
А ранее в антифашистском сопротивлении заявили, что ВСУ сжигают тела погибших бойцов Украины на свалках, чтобы не выплачивать компенсации родственникам. Отмечается, что если останки находятся на открытой местности, военных объявляют пропавшими без вести, а в таком случае выплаты не положены. С погибшими в тыловой зоне, умершими от ранений или ударов беспилотников, дело обстоит сложнее: тела уничтожают так, чтобы их нельзя было идентифицировать.

Тимур Хингеев
