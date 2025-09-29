Блогер из Конго Кадрол удивился отсутствию голубей в меню россиян

Популярный блогер Кадрол, переехавший в Крым из Конго, выразил удивление по поводу того, что в России не употребляют в пищу голубей. Об этом он заявил в «Летнем подкасте №1», видеоролик опубликован во «ВКонтакте».

Кадрол объяснил, что в его родной стране голуби являются обычным блюдом, и он был крайне удивлён, узнав, что в России этих пернатых не едят.

«А я офигел от того, что здесь (в России. — Прим. Life.ru) голубь — это несъедобное. <…> У нас (голубей. — Прим. Life.ru) едят», — поделился блогер.

Кадрол также рассказал, что переехал в Россию в 2018 году для поступления в университет, и в первый год ему пришлось усиленно изучать русский язык.

