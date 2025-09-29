Интервидение
29 сентября, 19:58

Блогер из Конго Кадрол удивился отсутствию голубей в меню россиян

Обложка © Life.ru

Популярный блогер Кадрол, переехавший в Крым из Конго, выразил удивление по поводу того, что в России не употребляют в пищу голубей. Об этом он заявил в «Летнем подкасте №1», видеоролик опубликован во «ВКонтакте».

Кадрол объяснил, что в его родной стране голуби являются обычным блюдом, и он был крайне удивлён, узнав, что в России этих пернатых не едят.

«А я офигел от того, что здесь (в России. — Прим. Life.ru) голубь — это несъедобное. <…> У нас (голубей. — Прим. Life.ru) едят», — поделился блогер.

Кадрол также рассказал, что переехал в Россию в 2018 году для поступления в университет, и в первый год ему пришлось усиленно изучать русский язык.

Ранее сообщалось о задержании в Москве треш-блогера Юлии Финесс, известной своими провокационными публикациями. Её подозревают в распространении контента, содержащего рекламу наркотиков, трансляции драк и видео со стрельбой в центре города. Кроме того, блогерша не скрывает своих отношений с несовершеннолетним подростком, что вызвало обеспокоенность общественности. Юлия Финесс и ранее привлекала внимание правоохранительных органов и проходила принудительное лечение.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Антон Голыбин
