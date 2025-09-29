«Каждый остаётся при своём»: Жена Смолова раскрыла детали брачного контракта с футболистом
Фёдор Смолов и Карина Истомина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10
Блогер Карина Истомина, супруга футболиста Фёдора Смолова, поделилась деталями брачного контракта со спортсменом. В интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии она подчеркнула, что инициатива заключения контракта исходила именно от Смолова.
Как отметила Истомина, суть соглашения заключается в том, что в случае развода имущество каждого из супругов остается в его собственности.
«Если мы разъезжаемся, что его — остаётся его, что моё — моё», — заявила блогер, добавив, что ей хватит средств на воспитание ребёнка.
Карина Истомина и Фёдор Смолов официально оформили свои отношения в начале июня 2023 года. В ноябре 2023 года у пары родилась дочь.
