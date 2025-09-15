Владимир Путин
15 сентября, 10:18

Дзюба высмеял идею боя со Смоловым и намекнул на лёгкую победу

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ artem_dzyuba, smolovfedor_10

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал слухи о возможном поединке с Фёдором Смоловым. В беседе с «Матч ТВ» он заявил, что подобный бой вряд ли состоится, но если бы это случилось, исход, по его мнению, был бы очевиден — не в пользу Смолова.

Дзюба также вспомнил недавний скандал с участием Смолова в кафе «Кофемания» в Москве, пошутив, что футболист «даже там промахнулся».

Напомним, 28 мая Смолов ударил двух мужчин, которые, предположительно, оскорбляли его. Позже один из пострадавших получил от игрока компенсацию в миллион рублей — у него врачи диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

В конце мая Смолов покинул «Краснодар» и в сезоне-2024/25 провёл 24 матча, забив четыре гола и сделав столько же результативных передач.

Фёдор Смолов впервые вышел на поле после возбуждения уголовного дела
