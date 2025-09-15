Дзюба высмеял идею боя со Смоловым и намекнул на лёгкую победу

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал слухи о возможном поединке с Фёдором Смоловым. В беседе с «Матч ТВ» он заявил, что подобный бой вряд ли состоится, но если бы это случилось, исход, по его мнению, был бы очевиден — не в пользу Смолова.