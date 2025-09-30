Подмосковный Робин Гуд подстрелил себя из лука в парке

В Ступино в Московской области прооперировали 20-летнего парня с ранением грудной клетки. Инцидент произошёл в городском парке — молодой человек вместе с девушкой тренировался в стрельбе из спортивного лука, в какой-то момент стрела отскочила от дерева и попала ему прямо в грудь. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Стрела в грудной клетке. Фото © Министерство здравоохранения Московской области

Стрела прошла между ключицей и первым ребром, повредила верхушку лёгкого на шесть сантиметров, но крупные сосуды остались целыми. Пострадавшего срочно прооперировали: стрелу извлекли, повреждённое лёгкое ушили, а плевральную полость дренировали.

На данный момент пострадавший находится в стабильном состоянии. Врачи ожидают, что при соблюдении всех рекомендаций он вскоре сможет вернуться домой.

