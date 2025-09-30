Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 22:02

Будущее наступило: Нейросетевая актриса Тилли Норвуд готова заменить голливудских звёзд

На кинофестивале в Цюрихе представили ИИ-актрису Тилли Норвуд

Тилли Норвуд. Обложка ©Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tillynorwood

Тилли Норвуд. Обложка ©Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tillynorwood

На кинофестивале в Цюрихе состоялась презентация актрисы, созданной на основе искусственного интеллекта. Об этом передают Deadline и Variety.

По словам разработчиков из студии Xicoia, нейросетевая актриса Тилли Норвуд уже вызвала интерес у агентов, которые «выстраиваются в очередь», чтобы представлять её интересы.

Создатели актрисы отмечают, что киностудии и медиакомпании активно внедряют новые технологии в процесс создания контента. В ближайшие месяцы ожидаются громкие анонсы проектов, в которых будет использована эта инновационная технология.

«Мы хотим, чтобы Тилли стала следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман, в этом и заключается цель нашей деятельности», — заявила глава продюсерской компании Particle 6 Эллен ван де Вельден.

Если подписание контракта состоится, Тилли Норвуд станет одной из первых ИИ-актрис, представленной профессиональными агентами. Нейросетевая актриса уже дебютировала в комедийном скетче, о чём сама сообщила в своих социальных сетях.

«Не могу поверить, это моя первая роль. Я стартовала в AI Commissioner — в новом комедийном скетче о будущем телевидения, спродюсированным студией Particle6 Productions», — написала Норвуд.

Нейросети дорисовали зрителей на пустых креслах во время речи Зеленского, но ООН его выдала
Нейросети дорисовали зрителей на пустых креслах во время речи Зеленского, но ООН его выдала

Ранее заместитель главы думского комитета по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что в будущем ИИ может использоваться лишь как помощник для анализа данных или составления справок. В то же время он исключил возможность замены депутатов искусственным интеллектом. Парламентарий подчеркнул, что принятие решений государственного уровня требует человеческого подхода, а ИИ лишён способности расставлять приоритеты и понимать стратегические цели. Сегодня даже в роли ассистента нейросети демонстрируют несовершенство: путаются в источниках, ссылаются на устаревшие законы или фейковую информацию.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar