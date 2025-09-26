«Ему до лампочки»: В Госдуме объяснили, сможет ли ИИ заменить депутатов

В будущем ИИ может использоваться лишь как помощник для анализа данных или составления справок, полагает зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. В то же время он исключил возможность замены депутатов искусственным интеллектом.

Парламентарий подчеркнул, что принятие решений государственного уровня требует человеческого подхода, а ИИ лишён способности расставлять приоритеты и понимать стратегические цели. Сегодня даже в роли ассистента нейросети демонстрируют несовершенство: путаются в источниках, ссылаются на устаревшие законы или фейковую информацию.

Собеседник «Ридуса» уверен, что для подготовки цифровой системы к базовым задачам потребуются годы обучения. При этом ключевым препятствием для внедрения ИИ в законотворческий процесс можно считать отсутствие эмпатии. Именно человеческое понимание последствий принимаемых решений для миллионов людей остаётся незаменимым элементом политической деятельности.

«ИИ антигуманен. Иногда мы руководствуемся при принятии законов вещами, которые не совсем рациональны: вопрос сохранения жизней, сострадания к определённым категориям людей. ИИ эти вещи вообще не различает. Ему до лампочки инвалиды, женщины, дети. Поэтому можно представить, что он там напринимает», — отметил депутат ГД РФ.