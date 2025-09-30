Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о пустующих квартирах на Крайнем Севере

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий закрепление в Жилищном кодексе РФ процедуры признания жилых помещений в многоквартирных домах на Крайнем Севере пустующими. Документ опубликован в электронной базе ГД.

Законопроект внесла группа сенаторов совместно с депутатом Александром Якубовским, членом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Он предусматривает полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений по признанию квартир пустующими.

Парламентарии подчёркивают, что заброшенные помещения создают проблемы для всего дома: нарушается тепловой контур из-за открытых окон или выбитых стекол, ускоряется износ инженерных сетей, случаются аварии на системах водоснабжения и водоотведения. В пояснительной записке отмечено, что цель инициативы — защитить граждан, сохранить имущество физических и юридических лиц, а также государственные и муниципальные объекты.

Решение о признании квартиры пустующей будет принимать комиссия, созданная органом местного самоуправления. Авторы документа уверены, что принятие закона позволит рациональнее использовать жилой фонд и окажет положительное социально-экономическое воздействие.

Тем временем, в Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за третий квартал 2025 года выросла на 11,4%, достигнув 43,3 тысячи рублей в месяц. Московские однушки также подорожали – на 4,7%, до 58 117 рублей в месяц, подмосковные — на 2,3%, до 36 498 рублей. В среднем по всем 70 городам однокомнатное жильё прибавило за III квартал 5,6% и теперь стоит 28 051 рубль в месяц.