29 сентября, 22:19

Известия запустили спецпроект к 125-летию карикатуриста Бориса Ефимова

Обложка © ТАСС / ИТАР-ТАСС / Антон Тушин

МИЦ «Известия» запустили масштабный спецпроект под названием «Личный враг Гитлера: Как художник «Известий» боролся с фашизмом», приуроченный к 125-летию со дня рождения советского карикатуриста Бориса Ефимова. Об этом сообщили в пресс-службе издания.

Борис Ефимов посвятил газете «Известия» около 85 лет своей жизни и создал для издания свои самые известные работы, высмеивающие Гитлера и европейский фашизм. Имя художника было включено гестапо в список советских граждан, подлежащих повешению после взятия Москвы.

В 1945 году Ефимов работал на Нюрнбергском процессе, где делал зарисовки подсудимых. На их основе был создан цикл карикатур «Фашистский зверинец», публиковавшийся в газете до 1 января 1946 года.

Эти и другие работы военных лет можно будет увидеть на масштабной выставке к 80-летию окончания Второй мировой войны и начала Нюрнбергского процесса. Выставка откроется в ноябре в Галерее Зураба Церетели. Организаторами проекта выступили МИЦ «Известия» и Российская академия художеств.

