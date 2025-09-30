В поисках свободы китаец добровольно стал бездомным

32-летний китаец Чжао Дянь решил отказаться от роскошной жизни и выживать на улице, обходясь всего 100 юанями (1 100 рублей~) в месяц. Мужчина родился в Шанхае, с детства жил за границей, стал успешным учёным, получил два бакалавра и три магистерские степени по финансам. Он успел поработать в Сиднее, Нью-Йорке, Пекине и Париже. Об этом пишет South China Morning Post.

Китаец объясняет свой выбор желанием избавиться от давления родителей и найти радость в простых вещах. В Дали, провинция Юньнань, он питался в бесплатных столовых, стирал вещи в гостиницах и занимался чтением, путешествиями и социальными проектами, включая книжные клубы и психологические видео.

Чжао Дянь разорвал отношения с родителями, но поддерживает связь онлайн с десятилетней дочерью. Мужчина считает, что многие молодые теряются в токсичной образовательной среде. Он создал проект, позволяющий детям искать своё призвание. Общественность отреагировала по-разному: одни поддерживают его выбор, другие критикуют за идеализм и безответственность.

А ранее в Тюменской области появился уникальный туристический продукт — трёхдневный дауншифтинг-тур, в рамках которого обеспеченные люди смогут испытать на себе жизнь бездомного. В рамках тура участники проведут три дня, «живя как бездомные»: они будут спать на теплотрассе или картонке, питаться подаянием или добывать еду самостоятельно, а также пытаться заработать на жизнь. В будущем тур будет доступен и для представителей среднего класса, стремящихся к новому опыту.