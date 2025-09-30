Суд арестовал имущество судьи Верховного суда в отставке Момотова

Останкинский суд в Москве арестовал все активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, а также имущество 22 лиц, связанных с ним. Мера применяется в рамках обеспечительного иска Генпрокуратуры, направленного на обращение в государственную собственность активов, оформленных на третьих лиц.

Как сообщили источники ТАСС, арест затрагивает имущество Момотова, его матери и деловых партнёров, включая Андрея и Ивана Марченко. Под блокировку попали недвижимость, подлежащая изъятию государством, в том числе гостиница «Вологда» и около сотни объектов, записанных на Марченко.

Суд подготовил 26 исполнительных листов, восемь из которых предусматривают взыскание заложенного имущества. Генпрокуратура оценивает стоимость активов Момотова и его соратников не менее чем в 9 млрд рублей. В перечень входят 95 объектов недвижимости, оформленных на компаньонов экс-судьи.

Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с Виктором Момотовым. Он получил незаконную выгоду за счёт бюджета Краснодара, взыскав свыше 100 миллионов рублей, а также не уплатил налоги на сумму более 500 миллионов рублей. А 26 сентября высшая квалификационная коллегия судей России досрочно прекратила полномочия Виктора Момотова. Основанием для отставки стало письменное заявление самого Момотова. При этом ВККС указала, что прекращение полномочий произведено в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи.

