29 сентября, 22:53

В аэропортах Калуги, Краснодара и Ставрополя ввели ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» ввели в воздушных гаванях Калуги, Краснодара и Ставрополя. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнили в ведомстве.

Ранее атака беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины была отражена над территорией Белгородской области. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В Белгородском районе в посёлке Майский после падения обломков от сбитого БПЛА произошёл пожар в хозпостройке. Возгорание ликвидировано пожарными расчётами.

