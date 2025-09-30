У побережья Камчатки за сутки зарегистрировано 19 афтершоков

У побережья Камчатки за минувшие сутки зафиксировали 19 афтершоков магнитудой до 5,3, два из них ощутили жители региона. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Ранее сообщалось о 13 афтершоках магнитудой до 5,2. Два из них также были ощутимы в населённых пунктах.

«За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. Два из них ощущались жителями края», — проинформировали в ведомстве.

Ранее оранжевый уровень авиационной опасности был присвоен вулкану Крашенинникова. На Камчатке продолжается извержение вулкана Крашенинникова, выбрасывающего пепел на высоту до 2,4 километров. Кроме того, сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что может представлять угрозу для авиации, особенно для низколетящих самолётов.