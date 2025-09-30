Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 00:46

У побережья Камчатки за сутки зарегистрировано 19 афтершоков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

У побережья Камчатки за минувшие сутки зафиксировали 19 афтершоков магнитудой до 5,3, два из них ощутили жители региона. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Ранее сообщалось о 13 афтершоках магнитудой до 5,2. Два из них также были ощутимы в населённых пунктах.

«За сутки произошли 19 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,3. Два из них ощущались жителями края», — проинформировали в ведомстве.

За сутки у берегов Камчатки зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1
За сутки у берегов Камчатки зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1

Ранее оранжевый уровень авиационной опасности был присвоен вулкану Крашенинникова. На Камчатке продолжается извержение вулкана Крашенинникова, выбрасывающего пепел на высоту до 2,4 километров. Кроме того, сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров, что может представлять угрозу для авиации, особенно для низколетящих самолётов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar