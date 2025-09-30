Интервидение
Регион
30 сентября, 01:00

У восточного побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

Близ восточного побережья Камчатки зафиксировано новое землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Об этом проинформировали в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы Российской академии наук.

Отмечается, что подземные толчки произошли в 00:07 мо московскому времени. Эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского, очаг располагался на глубине 48,1 километра.

Согласно предварительной информации, в различных районах административного центра Камчатки землетрясение ощущалось силой до 5 баллов. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

У берегов Камчатки за сутки зафиксировали 13 афтершоков магнитудой до 5,2

Недавно землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в западной части Турции. Эпицентр подземных толчков находился в 77 километрах к северо‑западу от города Ушак. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.

    avatar