Россиян предупредили о переплатах из-за несвоевременной передачи показаний счётчиков ЖКХ

Несвоевременная передача данных приборов учёта жилищно-коммунальных услуг может обернуться для потребителей дополнительными расходами. Об этом во время общения с РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Депутат подчеркнул, что хотя штрафные санкции за несвоевременную передачу показаний не предусмотрены, законодательство чётко регламентирует порядок начисления платежей в подобных ситуациях.

«В течение первых трёх месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов», — отметил парламентарий. По его словам, в отдельных случаях могут применяться повышающие коэффициенты.

Вместе с тем, чиновник отметил, что граждане имеют право на перерасчёт — после предоставления показаний управляющая организация обязана скорректировать начисления. Чтобы избежать ненужных финансовых потерь, Якубовский призвал россиян своевременно передавать показания счётчиков, используя для этого приложения ресурсоснабжающих организаций, портал «Госуслуги» или обращаясь непосредственно в управляющую компанию.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева заявила, что рост тарифов на коммунальные услуги должен вынудить россиян освоить строгую финансовую дисциплину. По её словам, каждому гражданину придётся самостоятельно исполнять роль бухгалтера и контролёра, управляя личными доходами и расходами. Для снижения затрат она рекомендовала внедрить систему энергосбережения: перейти на технику классов «А» и «А+» и выработать привычку рационально потреблять энергию.