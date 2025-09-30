Как не стать банкоматом: Учёные рассказали, стоит ли родителям давать деньги взрослым детям

Финансовая помощь от родителей взрослым детям — это одновременно и благо, и риск. С одной стороны, она может облегчить старт взрослой жизни, с другой — привести к инфантильности и несамостоятельности. Данные исследований, появившиеся в распоряжении Life.ru, показывают, что чем моложе человек, тем чаще он получает помощь от родителей.

Статистика говорит о следующем: в возрасте до 23 лет денежную поддержку получает каждый третий (31%), а 5% опрошенных живут исключительно за родительский счёт. Самая большая доля иждивенцев среди студентов — она достигает 15%. Эксперты предупреждают о нескольких серьёзных минусах систематической финансовой помощи. Главный из них — торможение сепарации, то есть психологического и материального отделения ребёнка от семьи.

«Когда есть постоянный источник в виде родительских средств, острой необходимости учиться финансовой грамотности просто не возникает. Разумеется, масштаб этого влияния во многом зависит от объёма поддержки. Кроме того, с психологической точки зрения, финансовая независимость является одним из решающих аспектов сепарации», — рассказывает Юлия Неверова, старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ.

Ещё один негативный аспект — нередко родители берут кредиты, чтобы помогать своим несамостоятельным детям. Доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук Ольга Юрьева считает, что подобная ситуация способна привести к формированию инфантильной и эгоцентричной личности, не стремящейся к развитию. По её мнению, в худшем случае такая поддержка трансформируется в созависимость, при которой несамостоятельные дети манипулируют чувствами родителей, спонсируя деструктивные действия, например, нерациональное использование денег или даже пагубные пристрастия. Она также отметила, что с точки зрения общественной морали, прагматизм и эгоизм в семейных отношениях могут стать причиной разрушения традиционных ценностей и взаимного уважения между разными поколениями.

Постоянное получение помощи извне лишает молодого человека потребности заботиться о себе, мешает ему брать ответственность за собственную жизнь и принимать взрослые решения. Эти проблемы обычно напрямую связаны с необходимостью зарабатывать деньги и обеспечивать даже элементарные потребности. Несмотря на имеющиеся риски, учёные видят и положительные стороны этой практики, которые во многом зависят от культурных особенностей и конкретных целей поддержки. В обществах с коллективистскими взглядами, к которым относится и Россия, взаимовыручка между разными поколениями семьи — это норма. В таком случае финансовое содействие рассматривается как вклад в будущее семьи и искреннее проявление заботы.

Родители, у которых есть возможность помочь детям с первым взносом по ипотеке, оплатой учёбы или покупкой личного транспорта, существенно облегчают молодым людям начало самостоятельной жизни. Это даёт детям возможность получать опыт в профессии, не переживая о немедленном заработке, и увереннее встать на ноги. В правильном варианте такая помощь предполагает взаимообмен.

«Сегодня родители поддерживают своих «птенцов», а завтра повзрослевшие и состоявшиеся дети обеспечат им достойную старость. Эта модель, распространенная, например, в странах Востока или Латинской Америки, способствует укреплению семейных уз и формированию надежной системы социальной безопасности внутри рода. Ключевым моментом является цель помощи: она должна быть направлена на развитие и старт, а не на потакание слабостям», — пояснил Константин Антипьев, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат социологических наук.

Эксперты подчёркивают: самое важное — не просто передача денег, а внутренние мотивы и чёткие договорённости между всеми участниками процесса. Важно, чтобы любая помощь была направлена на рост и развитие, а не вела к потребительству.

