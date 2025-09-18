«Экзекуция для всей семьи»: Психолог объяснила, стоит ли родителям делать уроки с детьми

Многие родители задаются вопросом, можно ли делать домашнее задание вместе с детьми. Для ответа необходимо разобраться, что именно делать и как, уверена доцент Государственного университета управления, кандидат психологических наук Светлана Гришаева.

Она посоветовала родителям прежде всего выяснить, что именно вызвало необходимость в их помощи, и сосредоточить усилия на устранении этих причин. Также стоит определить оптимальный способ поддержки ребёнка при выполнении домашней работы. Можно выделить три подхода. Первый — делать задания за наследника, но при этом он вряд ли получит знания или научится брать ответственность на себя.

Второй подход — сохранять спокойствие и проявлять интерес к процессу, направляя школьника к самостоятельному усвоению материала; этот метод способствует укреплению связи между родителями и детьми. Третий способ — заставлять ребёнка делать уроки через принуждение. Такой метод может сработать, однако он превратит человека в «механического» исполнителя без внутренней мотивации.