Изучение показаний по делу о теракте в Крокусе может завершиться на этой неделе

Второй западный окружной военный суд в ближайшие дни завершит изучение показаний свидетелей по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили РИА «Новости» участники процесса.

Все пострадавшие вызывались в зал по алфавиту. На данный момент допрос коснулся фамилий, начинающихся на букву «Я». Остальные показания, скорее всего, будут оглашены на следующем заседании, после чего суд перейдёт к рассмотрению иных материалов уголовного дела.

А ранее потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» рассказали, что нападавшие общались между собой на арабском и одновременно связывались с неизвестной женщиной по телефону. Террористы, заканчивая стрельбу в зале и коридоре, обменивались короткими фразами на арабском, русской речи слышно не было.