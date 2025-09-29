Интервидение
29 сентября, 05:15

Во время теракта в «Крокусе» боевики говорили на арабском языке по телефону

Террористы в Крокусе общались между собой на арабском языке

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали о деталях трагедии. Они отметили, что нападавшие общались между собой на арабском и одновременно связывались с неизвестной женщиной по телефону. Об этом пишет ТАСС.

Одна из потерпевших рассказала, что террористы, заканчивая стрельбу в зале и коридоре, обменивались короткими фразами на арабском. Затем она услышала голос женщины, которая говорила с двумя нападавшими. Девушка предположила, что разговор происходил по телефону, так как рядом никого больше не было. Русской речи от террористов она не слышала.

Ранее стало известно, что обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» не располагают достаточными средствами или имуществом для удовлетворения гражданских исков пострадавших. К террористам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей. А их имущество было арестовано ещё на стадии следствия.

