Во время теракта в «Крокусе» боевики говорили на арабском языке по телефону

Потерпевшие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» рассказали о деталях трагедии. Они отметили, что нападавшие общались между собой на арабском и одновременно связывались с неизвестной женщиной по телефону. Об этом пишет ТАСС.

Одна из потерпевших рассказала, что террористы, заканчивая стрельбу в зале и коридоре, обменивались короткими фразами на арабском. Затем она услышала голос женщины, которая говорила с двумя нападавшими. Девушка предположила, что разговор происходил по телефону, так как рядом никого больше не было. Русской речи от террористов она не слышала.