Вулканы Крашенинникова и Шивелуч выбросили пепел на высоту 2,5 и 3,7 километра

На Камчатке во вторник, 30 сентября, вулканы Крашенинникова и Шивелуч произвели пепловые выбросы. Высота столбов пепла составила 2,5 и 3,7 километра над уровнем моря соответственно. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«В 09.05 по камчатскому времени эксплозии подняли пепел вулкана Крашенинникова на 2,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 108 километров на восток-юго-восток от вулкана», — говорится в сообщении.

В связи с повышенной угрозой для авиаперевозок установлен оранжевый код опасности. Вулкан находится в 200 километрах от Петропавловска-Камчатского и примерно в 13 километрах к югу от Кроноцкого озера.

Шлейф пепла вулкана Шивелуч распространяется в юго-восточном направлении в сторону Берингова моря, вдали от населённых пунктов. Однако при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского округа. Вулкану Шивелуч также присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Также у восточного побережья Камчатки зафиксировано новое землетрясение, магнитуда которого составила 6,1. Эпицентр сейсмособытия находился на расстоянии 98 километров от Петропавловска-Камчатского, очаг располагался на глубине 48,1 километра.