Новый полёт Starship запланирован на 13 октября

Корпорация SpaceX анонсировала проведение 11 испытательного старта ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship. Запуск запланирован на 13 октября в 18:15 по местному времени, что соответствует 01.15 мск 14 октября.

Отмечается, что прямую трансляцию полёта начнут за 30 минут до старта. Основная задача миссии — проверка работы теплового щита и отработка манёвров, имитирующих завершение посадки ускорителя Super Heavy для его последующего возвращения на стартовую площадку.

Отличительной чертой предстоящего полёта станет намеренное удаление части теплозащитных плиток для тестирования наиболее уязвимых зон конструкции, а также новый манёвр и проверка алгоритмов дозвукового наведения перед приводнением в Индийском океане. Кроме того, для корректировки траектории теперь будут использоваться пять двигателей ускорителя вместо трёх.

А ранее группа учёных с участием специалистов НАСА изучила возможность подрыва астероида 2024 YR4 ядерным зарядом до его предполагаемого столкновения с Луной. Вероятность удара в 2032 году сейчас составляет около 4,3%. Сотрудник РАН отметил, что такие схемы едва ли пользуются серьёзным вниманием профильных площадок, включая комитет ООН по мирному использованию космоса.