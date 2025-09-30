Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

30 сентября, 02:18

Стало известно, какую сумму приставы будут взыскивать с актёра Игоря Петренко

ТАСС: С Игоря Петренко взыскивают более 1,3 млн рублей по решению суда

Обложка © Wikipedia / Svklimkin

Судебные приставы приступили к принудительному взысканию с актёра Игоря Петренко суммы, превышающей 1,3 миллиона рублей. Основная часть долга связана с неуплатой алиментов, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В отношении Петренко открыты четыре исполнительных производства. Одно из них касается задолженности по алиментам в размере почти 1,3 миллиона рублей. Три других связаны со штрафами за несвоевременную оплату парковки и исполнительными сборами по ним. Общая сумма долга составляет более 1 330 450 рублей.

Игорь Петренко — 48-летний актёр, выпускник Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина. Широкую известность получил после выхода военной драмы «Звезда» в 2002 году. Он является лауреатом Государственной премии России и состоит в Союзе кинематографистов РФ с 2009 года.

Приставы взыскали долг с иноагента-экстремиста Смольянинова*
Ранее сообщалось, что стилиста Николая Овечкина разыскивают судебные приставы из-за долга в размере 2,5 миллиона рублей. ООО «Зебра Хиро», рекламное агентство, обратилось в суд с иском к Овечкину, требуя взыскать основной долг, проценты за пользование денежными средствами и возмещение судебных расходов. Суд удовлетворил требования агентства, однако стилист не явился на заседание.

