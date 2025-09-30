30 ноября в Киргизии состоятся досрочные парламентские выборы

В Киргизии назначена дата проведения досрочных парламентских выборов. Согласно указу, подписанному президентом республики Садыром Жапаровым, выборы запланированы на 30 ноября этого года.

Ранее президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон, вводящий повышенные требования к использованию государственного языка. Согласно документу, теперь все государственные органы и официальные процедуры, в том числе нотариальные услуги и банковское обслуживание, должны будут использовать киргизский язык. Кроме того, ужесточаются требования к использованию киргизского языка в сферах миграции, телевидения и радио.