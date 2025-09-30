Интервидение
30 сентября, 02:23

30 ноября в Киргизии состоятся досрочные парламентские выборы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Creative Photo Corner

В Киргизии назначена дата проведения досрочных парламентских выборов. Согласно указу, подписанному президентом республики Садыром Жапаровым, выборы запланированы на 30 ноября этого года.

«Назначить досрочные выборы депутатов Жогорку кенеша (Верховного совета. — Прим. Life.ru) Кыргызской Республики на воскресенье, 30 ноября 2025 года», — сказано в указе главы государства.

Жапаров призвал Трампа и Стармера прекратить давление на Киргизию санкциями
Ранее президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон, вводящий повышенные требования к использованию государственного языка. Согласно документу, теперь все государственные органы и официальные процедуры, в том числе нотариальные услуги и банковское обслуживание, должны будут использовать киргизский язык. Кроме того, ужесточаются требования к использованию киргизского языка в сферах миграции, телевидения и радио.

