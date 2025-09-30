Суд прекратил уголовное дело экс-директора ФГУП Спецстройтехнологии Шамаилова

Московский суд прекратил уголовное производство против бывшего директора ФГУП «Спецстройтехнологии» Владимира Шамаилова. Процесс касался возможного злоупотребления полномочиями при строительстве космодрома Восточный. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Причиной закрытия стало истечение сроков давности: обвинение было предъявлено в 2014 году, а десяти лет с момента его выдвижения хватило для прекращения производства. Судебное решение уже обжаловано.

Напомним, с сентября 2014 по март 2015 года Шамаилов демонстрировал видимость эффективного управления предприятием и успешного исполнения задач. Документы отмечают, что перед «Спецстроем» он представил более благоприятную картину выполнения госконтракта, чем это было на самом деле.

А ранее столичный суд арестовал все активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, а также имущество 22 лиц, связанных с ним. Арест затрагивает имущество Момотова, его матери и деловых партнёров, включая Андрея и Ивана Марченко. Под блокировку попали недвижимость, подлежащая изъятию государством, в том числе гостиница «Вологда» и около сотни объектов, записанных на Марченко.