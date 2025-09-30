Россиянам рассказали, как выйти на пенсию на два года раньше установленного срока

Россияне могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока, если они потеряли работу в результате сокращения, состоят на учёте в службе занятости, имеют достаточный стаж и необходимые пенсионные баллы. Об этом во время общения с РИА «Новости» рассказала сенатор Наталия Косихина.

«Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учёте в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий», — отметила сенатор.

По её словам, ключевыми факторами, определяющими право на досрочную пенсию, являются увольнение по причине ликвидации организации или сокращения штата, а также невозможность трудоустройства при содействии службы занятости в течение определённого периода времени. Также необходимо соответствие требованиям по количеству накопленных пенсионных баллов и наличию страхового стажа, составляющего не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

«Для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы эти условия соблюдались одновременно. Начать досрочно получать пенсию можно, подав соответствующее заявление в Соцфонд России», — заключила Косихина.

Ранее Минтруд сообщил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%. Средний размер выплаты по старости вырастет почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи. Кроме того, социальные пенсии с 1 апреля увеличат на 6,8%. На все пенсионные выплаты в следующем году направят почти 13 трлн рублей.