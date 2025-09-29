Психолог объяснила, почему на пенсии россияне чувствуют себя счастливее, чем в молодости
Психолог Бирарова: Пенсия — самый счастливый период для многих россиян
Обложка © Life.ru
Пенсия все чаще воспринимается как «золотое» время. Психолог Наиля Бирарова, комментируя «Постньюс» опрос ВЦИОМ, отмечает: с уходом с работы у людей снижается стресс и появляется время на себя — это помогает выстраивать новые отношения и даже вступать в брак.
«Если у человека в порядке мышление, то с возрастом он становится только лучше, краше и веселее», — говорит эксперт.
По данным опроса, 40% респондентов связывают пенсию с отдыхом от работы и ощущением легкости. Женщины называют этот период счастливым заметно чаще мужчин — 44% против 35%.
Ранее Life.ru сообщал, кто сможет получить пенсионные доплаты к 1 октября. По словам специалиста, размер дополнительной поддержки существенно варьируется в зависимости от субъекта. Также россиянам рассказали, как можно увеличить пенсию до 100 тысяч рублей.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.