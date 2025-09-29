Психолог объяснила, почему на пенсии россияне чувствуют себя счастливее, чем в молодости

Пенсия все чаще воспринимается как «золотое» время. Психолог Наиля Бирарова, комментируя «Постньюс» опрос ВЦИОМ, отмечает: с уходом с работы у людей снижается стресс и появляется время на себя — это помогает выстраивать новые отношения и даже вступать в брак.

«Если у человека в порядке мышление, то с возрастом он становится только лучше, краше и веселее», — говорит эксперт.

По данным опроса, 40% респондентов связывают пенсию с отдыхом от работы и ощущением легкости. Женщины называют этот период счастливым заметно чаще мужчин — 44% против 35%.