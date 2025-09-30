В деле экс-руководителя следственного отдела СК Таганрога появились новые фигуранты

В деле бывшего руководителя следственного отдела СК РФ по Таганрогу Руслана Багмута появились новые фигуранты. Об этом сообщает ТАСС.

«Уголовное дело, возбужденное 11 ноября 2024 года в отношении Багмута Р. Л., объединено в одно производство с уголовным делом в отношении ещё двух обвиняемых. Дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и ч. 5 ст. 291 УК РФ по факту получения взятки организованной группой, посредничества во взяточничестве и дачи взятки», — говорится в судебных документах.

Багмута арестовали в рамках дела, возбужденного по статьям о мошенничестве и даче взятки. По этому же делу проходит предприниматель Борис Ляпусов. Следствие полагает, что Ляпусов договорился с Багмутом о передаче взятки в размере 2 млн рублей неустановленному сотруднику правоохранительных органов Ростовской области за общее покровительство его бизнесу, связанному со строительством многоквартирного дома. Багмут, по версии следствия, получил от Ляпусова деньги для передачи взятки. Кроме того, обыски проходили у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталия Шмыкова и у следователя Антона Васильченко.

Ранее Останкинский суд в Москве арестовал все активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, а также имущество 22 лиц, связанных с ним. Мера применяется в рамках обеспечительного иска Генпрокуратуры, направленного на обращение в государственную собственность активов, оформленных на третьих лиц. Генпрокуратура РФ подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с Виктором Момотовым. Он получил незаконную выгоду за счёт бюджета Краснодара, взыскав свыше 100 миллионов рублей, а также не уплатил налоги на сумму более 500 миллионов рублей. 26 сентября высшая квалификационная коллегия судей России досрочно прекратила полномочия Виктора Момотова.