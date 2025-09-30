Суд оставил в СИЗО мужчину, бросившего на пол ребёнка в аэропорту Шереметьево

Московский областной суд оставил в силе решение о продлении ареста до 24 октября гражданину Белоруссии Владимиру Витикову, обвиняемому в том, что он бросил ребёнка на пол в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Судебный акт оставлен без изменения», — значится в судебных документах.

Химкинский городской суд ранее принял решение о продлении срока содержания Витикова под стражей до указанной даты.

Напомним, что в аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии напал на малолетнего ребёнка в зоне выдачи багажа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина поднял малыша и с силой бросил его на пол. На допросе выяснилось, что Витиков находился под воздействием наркотиков и с трудом разговаривал со следователями. Отец ребёнка был признан потерпевшим и допрошен следователями.

