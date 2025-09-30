Слюсарь: Расчёты ПВО отразили атаку БПЛА в пяти районах Ростовской области

Системы противовоздушной обороны России отразили ночную атаку украинских беспилотников над пятью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Тарасовским, Миллеровским, Каменским, Чертковским и Шолоховским районами. В Чертковском районе в поле вспыхнула сухая трава, пожар быстро локализовали. В Криворожском лесничестве Тарасовского района зарегистрированы два низовых возгорания, к утру их удалось полностью погасить. Пострадавших в результате атак нет.

Ранее атака беспилотников ВСУ была отражена над территорией Белгородской области. В результате произошло возгорание в хозпостройке, которое было ликвидировано пожарными расчётами. Осколками посечены фасад частного дома и легковой автомобиль. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.