30 сентября, 04:33

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет совместной жизни

TMZ: Николь Кидман и Кит Урбан разошлись после 19 лет брака

Николь Кидман и Кит Урбан. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nicolekidman

Голливудская актриса Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан приняли решение расстаться после 19 лет совместной жизни. Об этом передаёт TMZ, ссылаясь на собственные источники.

«Николь Кидман и Кит Урбан расстались», — сказано в публикации.

Согласно информации источников, пара фактически живёт раздельно с начала лета этого года. Конкретные причины, побудившие их к расставанию, не раскрываются. При этом утверждается, что актриса не желала разрыва и предпринимала усилия для сохранения брака.

Кидман и Урбан связали себя узами брака в 2006 году. У них две дочери — 14 и 17 лет.

«Каждый остаётся при своём»: Жена Смолова раскрыла детали брачного контракта с футболистом
Виталий Приходько
