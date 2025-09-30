Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет совместной жизни

Голливудская актриса Николь Кидман и кантри-певец Кит Урбан приняли решение расстаться после 19 лет совместной жизни. Об этом передаёт TMZ, ссылаясь на собственные источники.

«Николь Кидман и Кит Урбан расстались», — сказано в публикации.

Согласно информации источников, пара фактически живёт раздельно с начала лета этого года. Конкретные причины, побудившие их к расставанию, не раскрываются. При этом утверждается, что актриса не желала разрыва и предпринимала усилия для сохранения брака.

Кидман и Урбан связали себя узами брака в 2006 году. У них две дочери — 14 и 17 лет.

