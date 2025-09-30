Интервидение
30 сентября, 04:14

Швеция опровергла заявления Украины по передаче истребителей Gripen

Обложка © X / Försvarsdepartementet

Шведское министерство обороны опровергло сообщения о готовящихся поставках Киеву истребителей JAS 39 Gripen, которые ранее озвучил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Об этом сообщает Expressen.

«Работа продолжается, и у нас нет новой информации по этому вопросу. У нас идёт хороший и глубокий диалог с Украиной», — сказал пресс-секретарь министра обороны Швеции Йохан Хьельмстранд. По его словам, рассматриваются лишь потенциальные варианты сотрудничества.

Напомним, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сделал заявление об ожидаемых дополнительных поставках американских самолётов F-16, французских Mirage и шведских Gripen. По его словам, поставки ещё ожидаются, а конкретные сроки и количество истребителей всё ещё уточняются.

Тимур Хингеев
