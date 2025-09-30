Бочаров: Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА ВСУ на Волгоградскую область

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников Вооружённых сил Украины на территории Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пострадавших нет.

«В результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трёх населённых пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады», — рассказал губернатор.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении нападения ВСУ на пять районов региона. В Чертковском районе в поле вспыхнула сухая трава, пожар быстро локализовали. В Криворожском лесничестве Тарасовского района зарегистрированы два низовых возгорания, к утру их удалось полностью погасить. Пострадавших в результате атак нет.