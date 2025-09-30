Экс-глава ФГУП Шамаилов попросил снять арест с раритетных автомобилей, часов и бассейна

Бывший руководитель ФГУП «Спецстройтехнологии» Владимир Шамаилов, уголовное дело которого о злоупотреблении полномочиями при строительстве космодрома Восточный прекращено, обратился с просьбой снять арест с его имущества. Об этом говорится в судебных материалах, сообщает РИА «Новости».

Шамаилов просит суд отменить арест, наложенный ранее на его имущество, в связи с прекращением уголовного дела. Среди имущества — два раритетных советских автомобиля 1949 и 1964 годов выпуска, а также наручные часы марок Montegrappa Chaos, Ulysse Nardin (двое), Rieman и U-BOAT ITALO FONTANA. В материалах дела также упоминаются денежные средства, квартира, а также доли в квартирах, три машиноместа, жилой дом, земельные участки, бассейн и котельная.

Арест на активы сохраняется до вступления в силу постановления о прекращении уголовного дела. Однако решение пока не вступило в силу из-за обжалования. По данным материалов дела, с сентября 2014 года по март 2015 года Шамаилов, занимая должность начальника ФГУП, создавал видимость надлежащего выполнения трудовых обязанностей и приукрашивал положение дел по исполнению государственного контракта.

Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы наложил арест на активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и 22 лиц, связанных с ним. Эта мера была применена в рамках обеспечительного иска Генпрокуратуры, направленного на обращение в госсобственность активов, оформленных на третьих лиц. Под арест попали недвижимость, включая гостиницу «Вологда» и около ста объектов, записанных на деловых партнёров Момотова. Генпрокуратура оценивает стоимость активов Момотова и его соратников не менее чем в 9 млрд рублей, включая 95 объектов недвижимости.