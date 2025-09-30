Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 04:25

За ночь расчёты ПВО сбили 81 украинский беспилотник над регионами России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 81 беспилотник Вооружённых сил Украины над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 26 — сбили над Воронежской областью. 25 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа ликвидировали над Белгородской областью. 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, 11 — над Курской областью, семь — над Волгоградской областью.

Слюсарь: Расчёты ПВО отразили атаку БПЛА в пяти районах Ростовской области
Слюсарь: Расчёты ПВО отразили атаку БПЛА в пяти районах Ростовской области

Напомним, в результате падения обломков БПЛА на границе Волгограда зафиксированы два крупных возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидированы противопожарными силами. В Светлоярском районе нарушено электроснабжение трёх населённых пунктов, на линии электропередачи работают ремонтные бригады. К счастью, никто не пострадал.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar