Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 04:49

Марочко: Российские военнослужащие взяли ВСУ в охват у харьковского Амбарного

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения взяли в охват дислоцированную у Амбарного Харьковской области украинскую группировку. Для завершения окружения бойцам Армии России осталось пройти около 1,5 километров.

«Для полного окружения украинских боевиков силам РФ остаётся продвинуться на 1,5 км по флангам», — приводит слова эксперта ТАСС.

Успехи российских войск привели к серьёзному ухудшению оперативно-тактической ситуации для Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам Марочко, украинские боевики продолжают оборонять Амбарное, поскольку он занимает важную стратегическую позицию.

Армия России освободила Кировск в ДНР
Армия России освободила Кировск в ДНР

Ранее на Часов-Ярском направлении российский штурмовик уничтожил группу украинских военных. Некоторые боевики попытались скрыться в блиндаже, но отступление оказалось невозможным. Для ликвидации укрытия применили противотанковую мину, при этом удар сопровождался действиями беспилотников. Блиндаж был полностью разрушен.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar