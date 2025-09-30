Интервидение
30 сентября

Распятый в блиндаже: ВСУшники приковали мирного жителя к нарам и запытали до смерти

В Кировске нашли тело убитого бойцами ВСУ мирного жителя со следами пыток

Обложка © Telegram / Зеленский

В Кировске в Донецкой Народной Республике (ДНР) солдаты ВСУ запытали до смерти местного жителя и оставили его тело прикованным в блиндаже во время отступления. О жуткой казни рассказали обнаружившие его российские бойцы.

«Бойцы штурмовых подразделений группировки войск «Запад» на отбитых в Кировске (ДНР) у ВСУ позициях обнаружили тело замученного боевиками киевского режима мирного жителя. Оно было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже», — рассказали источники «РИА Новости».

По словам шокированных российских штурмовиков, ВСУшники насильно удерживали жертву — приковали его к нарам, а затем пытали. Он погиб до прихода Армии России и освобождения Кировска, а украинские солдаты даже не пытались его похоронить, а оставили в блиндаже распятым.

29 сентября группировка войск «Запад» в результате наступательных действий на Краснолиманском направлении освободила Кировск. За прошедшую неделю штурмовые отряды установили контроль над 2519 строениями в населённом пункте.

