Дети покалечились в ужасающей давке в российской школе и получили нагоняй от директрисы

Давка произошла в 19-й школе в Иркутске после отмены уроков из-за отсутствия питания, несколько детей получили травмы. По предварительной информации, все ученики разом покинули кабинеты и устремились в гардеробную. По факту ЧП проводится проверка, сообщает иркутский Следком.

Давка в школе. Видео © Telegram / Бэшки — live

На видео дети сбились в кучу в гардеробной. Некоторым из них даже весело, однако есть и те, кто истошно кричит явно не от веселья. Ребята забирались на вешалки и тумбочки, чтобы их не затоптали. Снявший видео ученик пишет, что охрана на это никак не реагировала. По утверждению детей, одной девочке во время давки сломали ногу, другой – телефон. Ученики также пожаловалась, что директриса СОШ №19 собрала всех на собрание и отчитала за предание ЧП огласке. В кабинет вызвали всех школьников, которые снимали происходящее, и угрожали уставом.

По факту давки Следственным управлением СК России по Иркутской области организована процессуальная проверка. Расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («халатность»).

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в публикации.

