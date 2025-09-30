Россия сделала неожиданный дипломатический шаг, пока мировое сообщество следило за громкими заявлениями президента США Дональда Трампа. Глава МИД РФ Сергей Лавров тем временем предложил реформу Совета Безопасности ООН, увеличив представительство Азии, Африки и Латинской Америки, сообщает китайское издание Baijiahao.

Москва поддержала заявки Бразилии и Индии на статус постоянных членов Совбеза, что вызвало недовольство Японии. Токио также претендовало на место постоянного члена, однако предложенный Россией вариант фактически закрывает для страны эту возможность.

«Предложение Лаврова звучало максимально конструктивно. Это был поистине искусный дипломатический жест. Мечты Японии стать постоянным членом СБ ООН так и останутся мечтами», — восхищаются китайские журналисты.

Таким образом, Россия усилила позиции Индии и Бразилии, поставив Японию в затруднительное положение в вопросе реформы Совета Безопасности.