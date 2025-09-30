«Искусный жест!» В Китае восхищены тем, как Лавров создал Японии проблемы в ООН
Baijiahao: Лавров обеспечил Японии трудности в ООН на фоне громких слов Трампа
Обложка © Life.ru
Россия сделала неожиданный дипломатический шаг, пока мировое сообщество следило за громкими заявлениями президента США Дональда Трампа. Глава МИД РФ Сергей Лавров тем временем предложил реформу Совета Безопасности ООН, увеличив представительство Азии, Африки и Латинской Америки, сообщает китайское издание Baijiahao.
Москва поддержала заявки Бразилии и Индии на статус постоянных членов Совбеза, что вызвало недовольство Японии. Токио также претендовало на место постоянного члена, однако предложенный Россией вариант фактически закрывает для страны эту возможность.
«Предложение Лаврова звучало максимально конструктивно. Это был поистине искусный дипломатический жест. Мечты Японии стать постоянным членом СБ ООН так и останутся мечтами», — восхищаются китайские журналисты.
Таким образом, Россия усилила позиции Индии и Бразилии, поставив Японию в затруднительное положение в вопросе реформы Совета Безопасности.
Не так давно японский МИД объявил о введении новых санкций в отношении России и Белоруссии. В список попали 55 организаций и 10 физических лиц. Спустя несколько дней РФ пообещала принять контрмеры против Японии.
