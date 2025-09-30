Бывшего нижегородского вице-мэра Штокмана обвинили в получении взятки в 55 млн

Бывшему заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману, задержанному на прошлой неделе, предъявлено обвинение в получении взятки в 55 млн рублей. Об этом сообщает региональный следком.

Штокману предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Видео © Telegram / Нижегородский Следком

«Следователем следственного управления СК России по Нижегородской области бывшему первому заместителю главы администрации города Нижнего Новгорода Илье Штокману предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Штокман получил взятку в размере 55 миллионов рублей за содействие руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов в качестве единственного поставщика, а также за дальнейший лояльный контроль за их исполнением. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что задержали Штокмана пару дней назад по подозрению в получении взятки в период его работы в мэрии. До назначения на пост заместителя главы администрации города, отвечавшего за развитие информационных технологий и городской цифровой инфраструктуры, Штокман с августа 2020 года занимал должность советника главы Нижнего Новгорода. В сентябре 2022 года он добровольно отправился в зону СВО, где служил начальником психологической службы полка, после чего вернулся на государственную службу, а в конце августа покинул свой пост в мэрии.