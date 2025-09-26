Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 10:35

Администрация Нижнего Новгорода опровергла данные об обысках из-за Штокмана

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Администрация Нижнего Новгорода назвала ложной информацию о проводимых обысках по причине задержания в Сочи бывшего первого замглавы города Ильи Штокмана. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Там подчеркнули, что экс-чиновник больше у них не работает.

«Информацию о проведении обысков в администрации Нижнего Новгорода не подтверждаем. Отмечаем также, что Илья Штокман в настоящее время не является сотрудником администрации Нижнего Новгорода», — сказано в заявлении.

Суд арестовал профессора медуниверситета имени Сеченова по делу о взятке
Суд арестовал профессора медуниверситета имени Сеченова по делу о взятке

Как сообщалось, бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман задержан в Сочи по подозрению в получении взятки во время работы в мэрии. Он был советником главы Нижнего Новгорода с августа 2020 года, затем его перевели на пост замглавы администрации города. Чиновник занимался развитием информационных технологий и городской цифровой инфраструктуры. В сентябре 2022 года Илья Штокман ушёл добровольцем на СВО, служил начальником психологической службы полка, позже вернулся на госслужбу, а в конце августа покинул пост в мэрии.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar