Администрация Нижнего Новгорода опровергла данные об обысках из-за Штокмана

Администрация Нижнего Новгорода назвала ложной информацию о проводимых обысках по причине задержания в Сочи бывшего первого замглавы города Ильи Штокмана. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Там подчеркнули, что экс-чиновник больше у них не работает.

«Информацию о проведении обысков в администрации Нижнего Новгорода не подтверждаем. Отмечаем также, что Илья Штокман в настоящее время не является сотрудником администрации Нижнего Новгорода», — сказано в заявлении.

Как сообщалось, бывший замглавы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман задержан в Сочи по подозрению в получении взятки во время работы в мэрии. Он был советником главы Нижнего Новгорода с августа 2020 года, затем его перевели на пост замглавы администрации города. Чиновник занимался развитием информационных технологий и городской цифровой инфраструктуры. В сентябре 2022 года Илья Штокман ушёл добровольцем на СВО, служил начальником психологической службы полка, позже вернулся на госслужбу, а в конце августа покинул пост в мэрии.