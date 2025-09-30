На Земле началась мощнейшая за три месяца магнитная буря

Ученые зафиксировали самую сильную магнитную бурю за последние три месяца — её категория составляет G3+ по пятибалльной шкале. Об этом сообщил Сергей Богачёв, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Мы наблюдаем резкое усиление геомагнитных колебаний. По последним данным, индекс геомагнитной активности Kp достиг уровня 7.33», — цитирует специалиста РИА «Новости».

Аналогичная буря в последний раз наблюдалась 1 июня, когда Земля испытала прямой удар от крупного солнечного протуберанца. Сейчас ситуация в околоземном пространстве значительно усложнена из-за повышенной солнечной активности.

Напомним, вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури на Земле, что приводит к сбоям в работе энергосистем, могут нарушать коротковолновую связь и работу навигационных систем, а также вызывать сбои в промышленных электрических сетях. Также активность Солнца может расширить зоны наблюдения за полярным сиянием. Многие эксперты также говорят, что бури влияют и на здоровье человека, однако однозначного мнения на этот счёт нет.