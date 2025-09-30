70 судов застряли в Босфоре из-за идущего в Россию сухогруза с заглохшим мотором

В Босфорском проливе возник затор из-за заглохшего сухогруза, перехода ожидают около 70 гражданских кораблей. Такая информация следует из данных портала по отслеживанию судов в реальном времени Marine Traffic. Когда возобновится трафик, неизвестно.

Как пояснила пресс-служба турецкого министерства транспорта и инфраструктуры, у берегов района Умуръери у 98-метрового сухогруза Arda отказал двигатель, корабль шёл по маршруту из порта Бандырма в Россию. Сейчас корабль отбуксирован к причалу Бююкдере. Движение по Босфору перекрыто в обе стороны. Известно, что сухогруз Arda ходит под флагом Панамы. 4 октября он должен был прибыть в Туапсе.

Ранее сообщалось, что пассажирский паром Kamil Sayın столкнулся с сухогрузом Artvin под панамским флагом в Босфорском проливе в районе причала Ускюдар. ЧП произошло из-за тумана, в результате чего 12 человек получили травмы и были доставлены в близлежащие больницы.