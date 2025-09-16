Порт Гданьска оказался в опасности из-за «бомб замедленного действия»

Порт Гданьска оказался в зоне риска из-за увеличения объёмов импорта химических удобрений. Как сообщает Wnp.pl, ненадлежащее хранение и транспортировка этих веществ несут потенциальную опасность для порта и близлежащих районов города, в худшем случае угрожая значительной части Гданьска.

Вопрос безопасности транспортировки химических веществ стал ключевым на заседании парламентской группы по вопросам химической промышленности, прошедшем 12 сентября. Помимо обсуждения проблем, связанных с импортом и его влиянием на отечественных производителей из-за демпинговых цен, депутаты выразили обеспокоенность по поводу массовых поставок удобрений в Гданьск, подчёркивая, что это представляет серьёзную угрозу для безопасности.

Особое внимание было уделено аммиачной селитре, которая может представлять собой «бомбу замедленного действия» из-за возможности её использования в качестве взрывчатого вещества не только в сельском хозяйстве, но и в горнодобывающей и строительной отраслях. Подчёркивалось, что прибывающие в порт тысячи тонн этого вещества существенно повышают уровень риска.