Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Надёжин задержан за взятку в 2 млн

По версии следствия, Надёжин получил деньги от местного предпринимателя в обмен на подписание документов о пожарной безопасности, хотя на деле никаких проверок не было. Помимо этого, офицер согласовывал и подписывал договоры на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ, а также планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах промышленного и топливно-энергетического комплекса. Фактически эти здания также не проверялись. Дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». На данный момент по месту его жительства и работы проводятся обыски.