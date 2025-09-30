Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Надёжин задержан за взятку в 2 млн
Обложка © 07.mchs.gov.ru
В Кабардино-Балкарской Республике задержан начальник регионального главного управления МЧС, генерал-майор внутренней службы Михаил Надёжин из-за уголовного дела о получении взятки в размере 2 миллионов рублей, сообщает SHOT.
По версии следствия, Надёжин получил деньги от местного предпринимателя в обмен на подписание документов о пожарной безопасности, хотя на деле никаких проверок не было. Помимо этого, офицер согласовывал и подписывал договоры на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ, а также планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах промышленного и топливно-энергетического комплекса. Фактически эти здания также не проверялись. Дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». На данный момент по месту его жительства и работы проводятся обыски.
Надёжин возглавляет ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии с 2014 года. В 2019 году ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Он также награждён медалью «За спасение погибавших».
