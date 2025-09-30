Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 сентября, 08:06

Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Надёжин задержан за взятку в 2 млн

Обложка © 07.mchs.gov.ru

Обложка © 07.mchs.gov.ru

В Кабардино-Балкарской Республике задержан начальник регионального главного управления МЧС, генерал-майор внутренней службы Михаил Надёжин из-за уголовного дела о получении взятки в размере 2 миллионов рублей, сообщает SHOT.

По версии следствия, Надёжин получил деньги от местного предпринимателя в обмен на подписание документов о пожарной безопасности, хотя на деле никаких проверок не было. Помимо этого, офицер согласовывал и подписывал договоры на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ, а также планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах промышленного и топливно-энергетического комплекса. Фактически эти здания также не проверялись. Дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». На данный момент по месту его жительства и работы проводятся обыски.

Надёжин возглавляет ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии с 2014 года. В 2019 году ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Он также награждён медалью «За спасение погибавших».

Бывшего нижегородского вице-мэра Штокмана обвинили в получении взятки в 55 млн
Бывшего нижегородского вице-мэра Штокмана обвинили в получении взятки в 55 млн
Ранее сообщалось, что арестовали профессора Первого МГМУ имени Сеченова Амину Гараеву. Её обвиняют в посредничестве при получении взятки. Её задержали на два месяца.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • МЧС России
  • Только на Life
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar